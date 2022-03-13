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ضبط 289 طن قمح وسلع غذائية.. الداخلية تلاحق التجار المتلاعبين في الأسعار

كتب:

محمد بركات
11:29 ص | الأحد 13 مارس 2022
حملات لضبط الأسواق

حملات لضبط الأسواق

تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق، إذ تمكّنت خلال 24 ساعة من ضبط 113 قضية تموينية بمضبوطات تصل إلى أكثر من 289 طنًا، وفق بيان صادر اليوم.

ضبط ضبط 160 طن سلع غذائية و2.5 طن دقيق

وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط 160 طن سلع غذائية، وبمجال الاستيلاء على السلع المدعومة جرى ضبط 2.5 طن دقيق، أما بمجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تمّ ضبط ما يزيد على 126 طنًا.

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بقلم محمد بركات