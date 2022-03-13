الغرف التجارية: تراجع تدريجي في الأسعار بعد الإجراءات الحكومية لضبط الأسواق

أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن نتائج تقرير لجنة متابعة الأسواق التابع للاتحاد العام للغرف التجارية لرصد حركة أسعار وتوافر السلع اليوم وأوضح العربي أن الأسواق قد استجابت خلال الأيام الماضية للجهود المشتركة بين القطاعين العام و الخاص للسيطرة علي الارتفاعات في أسعار العديد من السلع , حيث شهدت أسواق الجملة اليوم انخفاضا كبيرا في أسعار الخضر والفاكهة الطازجة صباح اليوم .

وأشاد العربي بالقرارات الحكومية لضمان عدم وجود أي ارتفاع في الأسعار واحتواء تقلبات الأسعار بالأسواق العالمية بحزمة إجراءات استثنائية تساهم بشكل سريع ومباشر في تراجع الأسعار في الأسواق المحلية كما أشاد بالدور الهام الذي تلعبه الغرف التجارية بالمحافظات من مراقبة يومية لحركة الأسعار ومعدلات سحب السلع للتأكد من عدم وجود أي نقص في كافة السلع وما قررته تلك الغرف من إطلاق حملات متنقلة استعدادا لبداية شهر رمضان المكرم بتوفير كافة السلع لكافة النقاط النائية بمختلف المحافظات .

وكشفت تقارير لجان متابعة الأسواق وأسواق الجملة اليوم عن تراجع أسعار الخضروات والفاكهة عن الأسبوع الماضي بنسب تتراوح بين 15 الي 40 % في السوق المصري ، حيث يسجل البرتقال البلدي 2 إلى 3.5 جنيه مقارنة ب 7 جنيهات خلال الأسبوع الماضي والبرتقال السكري 2 إلى 4.5 جنيه ، والبرتقال أبو سرة 2.5 إلى 6.5 جنيه مقارنة ب 8 جنيهات خلال الأسبوع الماضي ، واليوسفي 2.5 إلى 6 جنيهات ، والتفاح الأمريكي 19 إلى 23 جنيها مقارنة ب 25 الي 30 خلال الأسبوع الماضي .

وسجل سعر التفاح السوري واللبناني 12 إلى 18 جنيها و البلح السيوي 20 إلى 25 جنيها والبلح الثلاجة 5 إلى 8 جنيهات والبلح الشامي 6 إلى 18 جنيها والبلح البريمي 24 جنيها وبلح عينات 13 إلى 23 جنيها والبلح البان 13 إلى 23 جنيها .

الجوافة تسجل 4 إلى 8 جنيهات متراجعة عن الأسعار التي سجلتها الأسبوع الماضي والتي تراوحت بين 9 الي 12 جنيها والفراولة 7 إلى 9 جنيهات بدلا من 13 جنيها والكانتلوب 4 إلى 8 جنيهات وتراجع سعر كيلو الموز البلدي لتتراوح بين 5 الي 8 جنيهات عن 9 إلى 10 جنيهات خلال الأسبوع الماضي

وحول اسعار الخضروات تراجع سعر الطماطم اليوم ويتراوح بين 2.25 و4.25 جنيه , والبطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات , البصل بين 2.5 و2.75 جنيه بزيادة جنيه , الكوسة بين 3.5 و5.5 جنيه , الفاصوليا بين 15و25 جنيها الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات بتراجع 4 جنيهات الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و8.5 جنيه بتراجع 50 قرشا. الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 بتراجع 3 جنيهات. الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه. الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات بزيادة 50 قرشا. الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات بتراجع جنيه.

وحول اسعار الأسماك والمأكولات البحرية يتراوح سعر كيلو السمك البلطي ، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، بين 26 و29 جنيها , ويتراوح سعر كيلو البوري 45 و60 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الجمبري بين 90 و180 جنيها للحجم الصغير والمتوسط بينما تراوح سعر الجمبري الوسط الي الي الكبير بين 200 الي 350 حسب الحجم .

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ويتراوح بين 30 و65 جنيها وهبط سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ويتراوح بين 30 و120 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

وأكّد تقرير شعبة المواد الغذائية علي توافر كافة السلع بالأسواق وأن الأسعار تستجيب بشكل تدريجي للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية و سلاسل الامداد بضخ كميات اضافية من كافة السلع لتوفير الاتاحة اللازمة للسيطرة علي ارتفاع الأسعار .

وكانت الحكومة قد عقدت العديد من اللقاءات باتحاد الغرف التجارية وشعبها التجارية المختلفة لكافة القطاعات السلعية والمنتجين وسلاسل الإمداد التجارية للتأكد من توفير كافة السلع و التنسيق كافة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك بمجموعة من المبادرات و التخفيضات علي اسعار اللحوم و الدواجن و مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية خاصة لما ما يواكب الشهر الكريم من ارتفاع في حجم الطلب المحلي علي كافة السلع .