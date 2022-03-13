رئيس أوكرانيا يلتقط صور سيلفي مع المصابين في أحد مستشفيات كييف

عرضت قناة «العربية» تقريرًا يرصد تفقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لأحد مستشفيات العاصمة الأوكرانية كييف، مع عدد من قيادات الجيش الأوكراني، وحيّا كل المرضى والأطقم الطبية المعالجة لهم، بل قدم لهم هدايا تذكارية، والتقط بعض صور السيلفي مع بعض المرضى، بوجه مبتسم.

آمال بخروج نتائج ملموسة في المباحثات الأوكرانية الروسية

وكان ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، قد صرح منذ قليل لـ «CNN»، أنه يأمل ويتوقع أن تحقق المحادثات مع روسيا نتائج ملموسة خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحًا أن روسيا أصبحت أكثر حساسية للموقف الأوكراني وبدأت تتحدث بشكل بناء، فضلًا عن أن روسيا وأوكرانيا تعملان على تحديد النقاط الرئيسية المطروحة للنقاش خلال المفاوضات.

مقتل 2187 من سكان ماريوبول منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا

وأعلنت السلطات الأوكرانية ، مقتل 2187 من سكان مدينة ماريوبول منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ أن الرئيس الأوكراني قد ذكر أن روسيا ترفض السماح للمواطنين الأوكران بالخروج من مدينة ماريوبول، فيما اتهم البرلمان الأوكراني القوات الروسية باختطاف رئيس بلدية ميليتوبول إيفان فيدوروف.