رئيس وزراء بريطانيا: الحرب الروسية في أوكرانيا هزت الأمن الأوروبي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قبل قليل، إنَّ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هزت الأمن الأوروبي وفق نبأ عاجل بثته قناة «العربية».

جونسون يستعد لسلسلة اجتماعات مع قادة دول الشمال الأوروبي

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن «جونسون» يستعد للشروع في سلسلة من الاجتماعات مع قادة دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق، بهدف تعزيز المرونة الأوروبية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وضمان عدم وقوع مزيد من الدول ضحية لعدوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، داعيًا الجميع إلى وقف الحرب.