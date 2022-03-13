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أوكرانيا: مقتل 2187 من سكان مدينة ماريوبول منذ بدء الحرب

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سحر المكاوى
05:09 م | الأحد 13 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، مقتل 2187 من سكان مدينة ماريوبول، منذ بدء الحرب الروسية على البلاد، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

الأمم المتحدة: المستشفيات في ماريوبول تعمل بشكل جزئي

كشف مجلس مدينة ماريوبول عن استئناف القصف الروسي على المدينة.

ونوهت الأمم المتحدة بأن المستشفيات في ماريوبول، تعمل بشكل جزئي مع نقص شديد في الأدوية، فيما أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، استمرارها في إرسال الأسلحة والدعم العسكرى لأوكرانيا.

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بقلم سحر المكاوى