رئيس «المتابعة الزراعية» يكشف خطة الدولة لتسهيل جمع محصول القمح

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إن الدولة المصرية زرعت هذا العام 3 ملايين و650 ألف فدان من القمح في مختلف المحافظات، وأعلنت الدولة عن أسعار القمح قبل بدء موسم الزراعة، مبينًا أن الطقس حتى الآن معتدل ويوجد به برودة وهذا يفيد في زراعة القمح، متمنيًا أن تستمر درجات الحرارة، كما هي حتى يتم استمرار الزراعة، مبينًا أن هناك حصرًا من جانب الدولة بكل الأراضي المزروعة بالقمح وتمت الاجتماعات مع وزير التموين للإعلان عن معدلات التوريد لهيئة السلع التموينية.

الدولة تأمل توريد 5 ملايين طن العام الحالي

وأضاف «الشناوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه على الفلاح التوجه لتقديم السلع للدولة، مبينًا أن الدولة تأمل هذا العام توريد 5 ملايين طن العام الحالي، مبينًا أن وجود مراكز تجميع السلع تنظم الحصول على القمح وفقًا الصفات المطلوبة، مبينًا أن أماكن التجميع ستتضاعف بعد أن كانت غير موجودة من قبل وستوجد نقط تلامس أو تجميع قريبة من كل المزارعين لرفع أعباء النقل عن المزارعين.

زيادة المساحة المزروعة

وأوضح رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية أن المساحة المزروعة أصبحت 3 ملايين و650 ألف فدان من القمح بزيادة 240 ألف فدان هذا العام عن العام الماضي وهذا يزيد من كمية القمح المورد إلى الصوامع المختلفة وأماكن التجميع.