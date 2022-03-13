الوليلي: الأسعار تتجه للانخفاض في القمح بسبب جهود الدولة

قال النائب مجدي الوليلي، رئيس لجنة التصدير في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار القمح ارتفعت الأيام الماضية عقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا لأنهما أكبر مورد قمح لمصر حيث تستورد مصر 85% من القمح، مضيفا أن مصر منذ 15 أبريل ستبدأ في جني المحصول المحلي من القمح وسيحدث تكامل بين المخزون الاستراتيجي وكمية المحصول الجديدة ليكفي حتى نوفمبر المقبل.

انخفاض سعر القمح

وأضاف «الوليلي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن سعر طن القمح انخفض 350 جنيها، مشيرا إلى أنه بدأت حملات أمنية لضبط الأسواق والمخالفين لأن المرحلة تتطلب تتضافر الجهود ويجب إيقاف أغنياء الحرب المتربحين من وراء الأزمات، مؤكدا أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي حوافز للفلاحين على القمح تأتي لتحفيزهم وسط وجود تسهيلات ائتمانية من البنك الزراعي والأسمدة من قبل وزارة الزراعة.

اتجاه الأسعار للانخفاض

وأوضح رئيس لجنة التصدير في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن الأسعار ستتجه للانخفاض الفترة المقبلة بعد زيادة المعروض في الأسواق.

عدد الأفدنة المزروعة من القمح

فيما قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إن الدولة المصرية زرعت هذا العام 3 ملايين و650 ألف فدان من القمح في مختلف المحافظات وأعلنت الدولة عن أسعار القمح قبل بدء موسم الزراعة.