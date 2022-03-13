مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادثي تصادم ببني سويف

لقي شخص مصرعه، إثر اصطدام سيارة أجرة ميكروباص بـ«تروسيكل»، بطريق أبويط الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونقلت جثته لمشرحة المستشفى المركزي، بينما أصيب 4 آخرين في حادث ثان ناتج عن اصطدام دراجة نارية بسيارة ملاكي بمنطقة الحمرايا بشرق النيل في بني سويف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

مصرع شخص في حادث تصادم بطريق الواسطى بني سويف

في الحادث الأول تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث دراجة نارية بسيارة أجرة ميكروباص بطريق أبويط الواسطى، مما أسفر عن مصرع شخص، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين أن المتوفي يدعى جمال عبدالتواب محمد، مقيم مدينة الواسطى، 54 سنة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بالحمرايا في بني سويف

وفي الحادث الثاني أصيب 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بمنطقة الحمرايا شرق النيل في بني سويف الجديدة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بالحمرايا في بني سويف

وتبين أن المصابين في الحادث وهم: محمد أحمد حسانين، 16 سنة، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومريم محمد حسن، 20 سنة، مصابة كدمات وسحجات بالجسم، وسعادة نصار حسين، 42 سنة، اشتباه ما بعد الإرتجاج وسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد حسن أحمد، 14 سنة، مصابة اشتباه ما بعد الإرتجاج، سحجات وكدمات بالجسم.