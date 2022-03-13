محافظ البحيرة: نبذل قصارى جهودنا لضبط الأسعار في الأسواق.. «مش ساكتين»

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المسؤولين في المحافظة يبذلون قصارى جهودهم من أجل تخفيض الأسعار أمام المواطنين، إذ ذكر أن المحافظة ستشهد افتتاح عدد من شوادر بيع السلع الغذائية الفترة المقبلة بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة، فضلًا عن أنه جاري تجهيز معارض عيد الأم، والمعارض الأخرى الخاصة بشهر رمضان الكريم، والتي تُباع فيها كل السلع الأساسية في شهر رمضان.

افتتاح منافذ لبيع السلع في كل مدن المحافظة

وأضاف «آمنة»، خلال تقرير عرضته قناة «TeN»، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه كل المحافظين بالعمل على فتح منافذ بيع السلع في أماكن عديدة، لذلك سيتم افتتاح منافذ لبيع السلع في كل مدن المحافظة وفقًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، وذلك من أجل العمل على ضبط الأسعار بالسوق، «أحنا مش ساكتين».

وكان الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، ذكر في تصريحات تليفزيونية منذ قليل، أن هناك اجتماعات مستمرة مع الوزراء وخاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسواق بالأسعار، موضحًا أن إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة جزء من المخزون الاستراتيجي للمخابز ومصانع المكرونة أدى إلى هبوط أسعار الجملة بالنسبة للقمح والدقيق، وآثاره سيظهر للمواطن خلال الأيام المقبلة.

شهدنا انخفاض واضح في أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق

وأضاف «عز»، أن هناك انخفاض واضح في أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق، فضلًا عن أنه سيتم طرح الزيوت بمعارض أهلًا رمضان بأسعار الجملة، وبالتالي تنخفض الأسعار بالأسواق، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رصيد مصر من جميع السلع في حدود 5 أشهر ونص، وليس هناك مشكلة في الإتاحة، ويتم ضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق، واليوم شهد اجتماع بين وزيري التموين والتجارة والصناعة مع اتحاد منتجي الدواجن للتوافق على أسعار مخفضة جديدة للدواجن والبيض.