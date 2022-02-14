محافظ البحيرة يعتمد مخططات عدد من القرى للقضاء على العشوائيات

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق وفقاً لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، خيث تضمن القرار اعتماد المخطط التفصيلي لقرية «الشعيرة»، التابعة للوحدة المحلية لقرية «ششت الأنعام» بمركز ومدينة إيتاى البارود، واعتماد المخطط التفصيلي لقرية «نظارة الإنشا»، بقرية «كفر الشيخ حسن»، التابعتين لقرية «سمخراط» بالرحمانية، واعتماد المخطط التفصيلي لقرية «عزبة الششتاوي»، التابعة للوحدة المحلية لقرية «الوفائية» بمركز الدلنجات، واعتماد المخطط التفصيلي لقريه «القاسي مطرود»، وقرية «يوسف حمزة»، وقرية «منشأة بشارة»، التابعة للوحدة المحلية لقرية «كوم زمران» بمركز الدلنجات.

مراعاة المخططات الاستراتيجية وأحكام قانون البناء

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام لقانون التصالح، بأنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الدفاع، لمراعاة ما ورد بالمخطط الاستراتيجي وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة، وكذلك تطبيق الكتاب الدوري من وزارة التنمية المحلية رقم 86 لستة 2021 الخاص بتطبيق منظومة الاشتراطات الجديدة للمدن، لافتاً إلى أنه يجري إعداد باقي المخططات التفصيليه للمدن والقرى على مستوى المحافظة.

تنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات

يأتي قرار محافظ البحيرة باعتماد المخططات التفصيلية لهذه القرى في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية، فضلاً عن استكمال أعمال التطوير والتنمية بكافه مدن ومراكز المحافظة.