مدير معهد المحاصيل: قرار السيسي بزيادة سعر الأردب أثلج صدور الفلاحين

قال الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد المحاصيل ورئيس الحملة القومية للقمح، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بوضع حافز إضافي لموردي القمح، أثلج صدور الفلاحين، مبينا أنه لأول مرة في تاريخ مصر تمت زيادة المساحة المزروعة من القمح بإجمالي 240 ألف فدان، حيث كانت العام الماضي 3.4 مليون فدان وحاليا أصبحت 3.6 مليون فدان، مبينا أن الرئيس يطمح لزيادة المساحة المزروعة العام المقبل 500 ألف فدان ثم تصبح الزيادة مليون فدان ثم تصبح بعدها مليون ونص ثم بعدها تصبح مليوني فدان جديدة.

تحدٍ يواجه المصريين

وأضاف «علي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، ويقدمه محمد مصطفى شردي، أن الأصناف المختلفة من تأوي القمح تؤدي إلى ثمار مميزة، لافتا إلى أن الزرع يتم وفقا لطرق الري الحديث، موضحا أن هناك تحديا يواجه المصريين وهو العمل على توريد أكبر كمية من القمح هذا العام.

محفزات قدمها السيسي للفلاحين

وأوضح مدير معهد المحاصيل ورئيس الحملة القومية للقمح، أن مصر تنتظر توريد كمية القمح هذا العام في ظل محفزات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي رفع سعر الأردب بالنسبة للفلاحين من أجل زيادة الرغبة التنافسية في توريد القمح للدولة المصرية.

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وتشهد تجارة القمح أزمة عقب اندلاع الحرب بين دولتي روسيا وأوكرانيا نهاية فبراير الماضي، عقب دخول القوات المسلحة الروسية دولة أوكرانيا وإعلان انفصال إقليمين عن أوكرانيا، ما دفع الغرب لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا وخروج كثير من الشركات الغربية من السوق الروسية ومنع عمل مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية في روسيا.