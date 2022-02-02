مقتل وإصابة 35 مسلحا من ميليشيات الحوثي غرب تعز اليمنية

سقط أكثر من 15 قتيلا من مليشيا الحوثي، وجرح 20 آخرين، بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، في غرب تعز، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وحررت قوات الجيش خلال الأيام الماضية، عدّة مواقع استراتيجية تطل على الخط الرابط بين محافظتي تعز والحديدة؛ بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية.

الجيش اليمني يهزم ميليشيات الحوثي

وقال مصدر عسكري، إن مليشيا الحوثي، شنّت هجومًا في جبهة العنين لمحاولة استعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية، إلا أن الجيش والمقاومة تمكنوا من دحرهم وهزيمتهم، وقتل وجرح العديد منهم، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب».

تدمير مخزن أسلحة للميليشيات في مأرب

وحققت قوات ألوية العمالقة والتحالف العربي انتصارات على عناصر ميليشيات الحوثي، إذ أن مقاتلات التحالف دمرت مخزن أسلحة للميليشيات في مأرب، كما دمرت آليات ومعدات قتالية في مواقع متفرقة للميليشيات، فيما أسقطت القوات المشتركة طائرة مسيرة للحوثيين جنوبي الحديدة كانت في مهمة تجسسية.

تحرير عدة مواقع في جبهة «ماس» شمال غرب مأرب

وحاولت الطائرة التحليق في مناطق مديرية حيس قبل أن تعترضها الدفاعات الأرضية للقوات المشتركة في الساحل الغربي، كما حرر الجيش اليمني عدة مواقع في جبهة «ماس» شمال غرب مأرب، وتستمر ألوية العمالقة في إزالة ونزع الألغام لتطهير جميع المديريات المحررة، والتخلص من الفخاخ التي خلفتها ميليشيات الحوثي بصورة وحشية في محافظتي شبوة ومأرب، لتخطو بثبات نحو تحرير اليمن من الميليشيات.