التحالف العربي يكبد ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة

حقق الجيش اليمني، انتصارات متتالية على ميليشيات الحوثي، مسنودًا بقوات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وقوات ألوية العمالقة الجنوبية، إذ أن الجيش اليمني حرر مواقع جديدة في محافظتي مأرب وحجة، وكبد الميليشيات خسائر كبيرة بشرية ومادية، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب».

تدمير 9 آليات عسكرية لميليشيات الحوثي بغارات التحالف العربي

وذكر التقرير، أن معارك هي الأعنف من نوعها دارت في مواقع عدة بجبهة «حرض» الحدودية كبدت الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وتزامنت المعارك مع تنفيذ مقاتلات التحالف 14 عملية استهداف، وتم تدمير 9 آليات عسكرية وقتلت وأصابت العديد من عناصر الميليشيات في محافظة حجة، إذ أن الجيش اليمني شن هجوماً مباغتاً على مواقع تمركز الميليشيات في منطقة «جشيرة» بمحافظة صعدة.

الجيش اليمني يقترب من القضاء على الميليشيات

وأضاف التقرير أن الجيش اليمني تمكن من تحرير تلك المواقع وكبد الميليشات قتلى وجرحى، لتتوالى الانتصارات ويقترب الجيش اليمني من القضاء على الميليشيات وتحرير البلاد، كما أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية خاضت صباح اليوم معارك عسكرية ضارية، بعد محاولة هجوم للمليشيا في جبهة الفليحة، وكبدت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، مليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة، في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

تدمير آليات ومعدات عسكرية تابعة للمليشيات

وسقط عشرات القتلى والأسرى والجرحى بنيران أبطال الجيش والمقاومة، ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، وبالتزامن مع ذلك استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدة غارات جوية تجمعات وتعزيزات وآليات المليشيا على امتداد خط المواجهات في جبهات مأرب الجنوبية، وأسفرت الغارات عن تدمير آليات ومعدت عسكرية تابعة للمليشيا ومصرع جميع من كانوا على متنها.