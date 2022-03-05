وزير الإعلام اليمني: ميليشيات الحوثي تحتجز ناقلات نفط لافتعال أزمات

استنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني، اليوم، ما قامت به ميليشيات الحوثي من احتجاز لناقلات النفط، وافتعال أزمة في العاصمة ‎صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، موضحًا أن استمرار مليشيا الحوثي في وقف الإمدادات النفطية القادمة «برا» من المناطق المحررة، واحتجاز مئات الناقلات النفطية، ومنعها من العبور، يؤكد تعمدها افتعال أزمة المشتقات النفطية لإدارة السوق السوداء ومضاعفة أسعاره‏.

وأضاف «الأرياني»، خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية اليمنية «سبأ»، أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من سياسات افقار وتجويع ممنهجة، واستغلال لاحتياجات الناس، وتلاعب بسبل عيشهم، دون أي اكتراث بأوضاعهم المعيشية الصعبة، يؤكد أننا إزاء عصابة إرهابية تتخذ المدنيين رهائنا لتحقيق مكاسب مالية وسياسة؛ بل والمتاجرة بمعاناتهم في المحافل الدولية‏.

وطالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي، بإدانة هذه الممارسات الإرهابية التي تفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وممارسة ضغط حقيقي على قياداتها لرفع الحظر عن الإمدادات النفطية، وعدم وضع عراقيل أمام تداولها ووصولها للمدنيين بالأسعار الطبيعية.

خسائر ميليشيات الحوثي

ولا تزال خسائر ميليشيات الحوثي تتوالى على يد قوات الجيش وألوية العمالقة وتحت ضربات التحالف العربي، إذ أن التحالف نفذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيات في محافظة حجة أسفرت عن تدمير 9 آليات وخسائر بشرية للميليشيات، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب».

تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة

يذكر أن التحالف يواصل عملياته ضد الحوثيين؛ لتطويق الميليشيات التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض، وأعلنت الميليشيات مقتل المئات من عناصرها في مواجهات مع الجيش اليمني في فبراير الماضي، وبلغ عدد قتلاها أكثر من 700 قتيل بينهم 85 قياديا.