إيقاف مدير مدرسة عن العمل ومجازاة 67 من العاملين في الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم «3350» بوقف «أ.ع. م» مدير مدرسة الشهيد أحمد يحيى الثانوية المشركة ببردين التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

مجازاة 67 من العاملين بالمدرسة بخصم 3 أيام من الراتب مع إحالتهم للتحقيق

كما قرر محافظ الشرقية مجازاة 67 من العاملين بالمدرسة بخصم 3 أيام من الراتب مع إحالتهم للتحقيق بمعرفة إدارة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم وذلك لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء زيارة المحافظ المفاجئة صباح اليوم للمدرسة للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.

ارتفاع نسبة الغياب بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة

ولاحظ محافظ الشرقية أثناء الزيارة ارتفاع نسبة الغياب بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة مما يخل بالانضباط داخل المدرسة ويضر بالعملية التعليمية ليقرر المحافظ وقف مدير المدرسة عن العمل وإحالته للتحقيق ومجازاة أعضاء هيئة التدريس المتغيبين.

تفعيل دور لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المنشآت التعليمية

أكد محافظ الشرقية على وكيل وزارة التربية والتعليم بتفعيل دور لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المنشآت التعليمية بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بها ومتابعة نسب حضور التلاميذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.