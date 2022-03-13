الشرقية والإسكندرية تواجهان جشع التجار.. توفير السلع ومحاصرة الاحتكار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه سيتخذ إجراءات مشددة داخل المحافظة، من أجل السيطرة على الأسعار ومواجهة موجة الغلاء، وارتفاع بعض الأسعار نتيجة جشع التجار، موضحًا أن كل السلع متوفرة داخل المحافظة على نطاق واسع، وأنه سيجري العمل على استيراد لحوم من البرازيل والسودان، وضخها داخل الأسواق خلال الفترة المقبلة، لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم البلدي.

استيراد لحوم من البرازيل والسودان وضخها داخل الأسواق

وأضاف «غراب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، ويُعرض على شاشة «ETC»، أنه سيكون هناك مصادرة للسلع التي يحتكرها التجار وطرحها في الأسواق بسعرها الرسمي، مؤكدًا أنه جرى مصادرة عدد من السلع في عدد من المراكز، ضد عدد من التجار، وبيعها بالأسعار الاسترشادية والجملة.

حملات يومية لمواجهة جشع التجار وزيادة الأسعار غير المبررة

من ناحية أخرى، ذكر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أن السلع التموينية والمدعمة متوفرة في المحافظة، وتكفي لمدة 4 أشهر، فضلًا عن أن هناك حملات يومية لمواجهة جشع التجار وزيادة الأسعار غير المبررة، موضحًا في الوقت ذاته أنه يقوم بشن حملات تموينية يوميًا للتصدي لمحاولات زيادة الأسعار.

المحافظة لن تسمح لأي عمليات احتكار للسلع

وشدد محافظ الإسكندرية، على أن المحافظة لن تسمح لأي عمليات احتكار للسلع، وسنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تاجر يقوم برفع الأسعار أو احتكارها.