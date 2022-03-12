«التموين» توفر السلع الغذائية بتخفيضات 30% بالمنافذ المتنقلة

كشف محمد عبد العزيز، مدير عام مشروعات المنافذ المتنقلة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توفير كافة السلع الغذائية، بأسعار مخفضة، ليس فقط لأصحاب البطاقات التموينية، بل لجميع المواطنين، وذلك داخل منافذ الوزارة المتعددة على مستوى محافظات الجمهورية، تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم.

تخفيضات تتراوح ا بين 25% و30%

وأضاف «عبد العزيز»، أن المنافذ المتنقلة تعد إحدى الوسائل التي تتيح وزارة التموين خلالها السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بجانب المنافذ الثابتة المتوافرة داخل 27 محافظة، والمناطق الأكثر احتياجا، بجانب 6000 منفذ تابع لـ«جمعيتي»، بالإضافة إلى 1300 مجمع استهلاكي.

وأشار مدير عام مشروع المنافذ المتنقلة بالوزارة، إلى أن أسعار السلع الغذائية التي توفرها وزارة التموين، داخل جميع منافذها، بها تخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 30%، عن الأسعار في الأسواق، وجميع السلع متاحة للمواطنين حاملى البطاقات التموينية، وجميع المواطنين.

وأشار إلى إطلاق وزارة التموين والتجارة الداخلية، معرض «أهلا رمضان»، في 24 مارس الجاري، بتخفيضات تتراوح ما بين 25 %، و30 %، بيشارك فيها شوادر داخل 27 محافظة، بجانب المعرض الرئيسي في أرض المعارض بمدينة نصر، بالإضافة إلى 1000 قافلة متحركة، على مستوى الجمهورية.

سعر السكر بـ10 ونصف والأرز 8 جنيهات

وأوضح مدير عام المشروعات، أن سعر السكر 10 ونصف جنيه، والأرز 8 جنيهات، الفول المعبأ الـ 500 جرام بـ 7 ونصف، الزيت بيبدأ سعر الـ 800 ملى 20 جنيهًا، اللحوم المجمدة البرازيلي تبدأ من 85 جنيهًا، اللحوم الهندي المجمدة تبدأ من 57 جنيهًا، الدواجن البرازيلي المجمدة تبدأ من 48 جنيهًا.

وأضاف «عبد العزيز» أن الأسعار ثابتة بحلول شهر رمضان، والسلع الغذائية متاحة خلال شهر رمضان الكريم، كما سيتم توفير ياميش رمضان، أبرزها البلح بـ12 جنيهًا للكيلو، قمر الدين بـ20 جنيهًا، بخلاف المكسرات ولوازم شهر رمضان، مضيفا أن جهاز حماية المستهلك يتيح رقم خط ساخن 19855، للتواصل مع الجهاز في حال وجود عملية لاحتكار وتخزين السلع.