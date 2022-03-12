أسعار السلع الغذائية في مصر اليوم.. الأرز بـ8 جنيهات واللحمة 95 جنيها

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ثبات أسعار السلع الغذائية في مصر اليوم، سواء السلع المدرجة على بطاقات التموين والتي تباع في منافذ البقالين ومنافذ مشروع جمعيتي، أو السلع الحرة التي توفرها الوزارة في فروع المجمعات الإستهلاكية التابعة لها، والبالغ عددها ما يقرب من 1300 مجمع إستهلاكي على مستوى المحافظات.

أسعار السلع الغذائية في مصر اليوم

ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حدوث تغير في أسعار السلع الغذائية في مصر اليوم، مؤكدة على أن قائمة السلع التموينية لشهر مارس 2022 لم يحدث بها أي تغير في أسعار السلع المدرجة بها، والتي تشمل 27 سلعة غذائية وغير غذائية توفرها الوزارة على بطاقات التموين، وهي كالتالي:

- سكر معبأ - كيلو - 10.50 جنيه.

- أرز معبأ - وزن كيلو - السعر 8 جنيهات.

- عدس مجروش - وزن 500 جم - 11 جنيها.

- فول معبأ - 500 جم - 7.50 جنيه.

- مسلى صناعي - 800 جم - 24 جنيها.

- شاي ناعم - 40 جم - 3 جنيهات.

- صلصة - 300 جم - 4.75 جنيه.

- جبنة تتراباك - 250 جم - 6 جنيهات.

- جبنة تتراباك - 500 جم - 11 جنيها.

- مسحوق أوتوماتيك - 1 كجم - 17.50 جنيه.

- مسحوق عادي - 800 جم - 10.50 جنيه.

- صابون غسيل - 125 جم - 2.25 جنيه.

- صابون تواليت - 125 جم - 5.50 جنيه.

- لبن جاف - 125 جم - 17 جنيهًا.

- خل 5% - 900 مللي - 4.25 جنيه.

- زيت خليط - 1 لتر - 25 جنيها.

- زيت خليط - 800 مللي - 20 جنيهًا.

- مكرونة - 800 جم - 8 جنيهات.

- مكرونة - 500 جم - 5 جنيهات.

- مكرونة - 400 جم - 4 جنيهات.

- كيس ملح طعام - 300 جم - جنيه.

- بار حلاوة طحينية - جنيهين.

- كيس سائل غسيل أواني - 80 جم - جنيهين.

- بسكويت يويوز سادة - جنيه.

- بسكويت يويوز ويفر أنواع - 2 جنيهين.

- بسكويت تومورو أنواع - 3 جنيهات.

- بسكويت بوو أنواع - 3 جنيهات.

أسعار اللحوم في فروع المجمعات الإستهلاكية

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضخ العديد من أنواع اللحوم والدواجن من مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لفروع المجمعات الإستهلاكية، وتشمل أنواع وأسعار اللحوم، التالي:

- كيلو اللحم السوداني الطازج 95 جنيها.

- كيلو اللحم الهندي 56 جنيها.

- كيلو اللحم البرازيلي 85 جنيها.

- كيلو الدواجن المجمدة 48 جنيها.

- جوز حمام 50 جنيها.

- جوز سمان 29 جنيها.

- طبق برجر وزن 400 جرام 30 جنيها.

- طبق لحمة مفرومة وزن 400 جرام 30 جنيها.

- طبق سجق وزن 400 جنيه 32 جنيها.