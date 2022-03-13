الأرصاد تحذر: انخفاض درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. «الشتا لسه ماخلصش»

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والتحليل، بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأرصاد حذرت من اعتبار انتهاء فصل الشتاء بسبب وجود رياح الخماسين وارتفاع درجات الحرارة واعتبر البعض أن فصل الربيع سيبدأ، ولكن درجات الحرارة الصغرى والعظمى ستنخفض مرة أخرى، وبدأ هذا منذ نهاية الأسبوع الماضي وتستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي لتكون أقل من المعدلات الطبيعية مع وجود كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا تتسبب في انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح ولكن غير مثير للأتربة.

نشاط للرياح وبرودة

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، ويقدمه محمد مصطفى شردي، أن نشاط الرياح سيجعل المواطنين يشعرون ببرودة الطقس على كل محافظات الجمهورية مرورا بالسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، لافتا إلى أن درجات الحرارة الصغرى لن تصل إلى 6 درجات مثلما حدث في شهر يناير الماضي ولكن سيكون الطقس أكثر برودة.

انخفاض درجات الحرارة الساعات المقبلة

وأوضح مدير إدارة التنبؤات والتحليل، بهيئة الأرصاد الجوية، أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة ونشاط الرياح وهذا سيستمر لمدة 72 ساعة مقبلة، مطالبا باستمرار ارتداء الملابس الثقيلة حتى تعلن هيئة الأرصاد عن انتهاء فصل الشتاء بحسب التوقيتات المعروفة.

أمطار متفاوتة الشدة في الإسكندرية

يشار إلى أن الأرصاد نصحت المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة في محافظة الإسكندرية التي ستستمر الأمطار فيها حتى الأربعاء المقبل والأمطار فيها متفاوتة الشدة بعد أيام قليلة من وجود طقس مرتفع على مختلف الأنحاء.