عودة الشتاء.. الأرصاد تحذر من برودة شديدة ونشاط للرياح حتى نهاية الأسبوع

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام الجارية، مقارنة بالأسبوع الماضي، مع عودة البرودة والأجواء الشتوية مرة أخرى.

وتوقع «شاهين» انخفاض درجات الحرارة على كافة المحافظات، بقيم تتراوح ما بين 4 درجات و6 درجات، إذ سجلت درجات الحرارة العظمى بالأمس 17 درجة مئوية، على القاهرة، ومن المتوقع أن تسجل نفس المعدل اليوم على القاهرة، ومحافظات الوجه البحري.

درجات الحرارة الصغرى تنخفض بشكل ملحوظ

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن درجات الحرارة الصغرى، تنخفض بشكل ملحوظ، إذ وصلت إلى 9 درجات مؤية ساعات الليل المتأخرة، والساعات الأولى من الصباح، حيث يستمر هذا الطقس معنا حتى نهاية الأسبوع الحالي مع نشاط للرياح على بعض المناطق، وانخفاض درجات الحرارة.

كما توقع «شاهين» سقوط أمطار نتيجة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وبالتحديد على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، نتيجة وجود منخفض جوي بطبقات الجو العليا، ما ينشئ حالة من عدم الاستقرار، ولكن الأمطار التي من المتوقع أن تسقط ستكون من خفيفة لمتوسطة، ولن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية.

عدم وجود فرص لتكون الشبورة المائية

وأوضح المسؤول في الأرصاد الجوية، عدم وجود فرص لتكون الشبورة المائية، إذ أن الملاحة البحرية ستكون من معتدلة لمضطربة أحيانًا في البحر المتوسط، والبحر الأحمر، مع ارتفاع في الأمواج من 2.5 متر لـ 3 أمتار، ولكنها غير مؤثرة على كافة الأنشطة البحرية.