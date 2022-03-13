الأرصاد الجوية: أمطار اليوم متفاوتة الشدة وتستمر حتى نهاية الأسبوع

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، تكون متقطعة ومتفاوتة الشدة من محافظة لأخرى، كما أكدت استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

أمطار اليوم على بعض المحافظات

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها اليوم، أنّ أمطار اليوم حسب الصور الأخيرة للأقمار الصناعية، تتركز في الإسكندرية، العلمين، سيدي عبدالرحمن، مطروح، بورسعيد، بلطيم، ومناطق متفرقة من المحلة الكبرى.

8 محافظات تشهد أمطارًا اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنّ أمطار اليوم تكون متوسطة ومتفاوتة الشدة، مع التاكيد على أنّ حالة عدم الاستقرار في الطقس، تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

درجات الحرارة

وذكرت هيئة الأرصاد توقعاتها بشأن درجات الحرارة غدًا الاثنين في مصر، وهي كما يلي:

القاهرة 16 09

الإسكندرية 15 10

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 15 09

بلطيم 16 10

مطروح 15 10

السلوم 15 09

سيوة 18 07

بورسعيد 15 09

دمياط 15 10

الزقازيق 16-09

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 16 08

السويس 17 09

العريش 15 08

رفح 15 07

رأس سدر 19 11

نخل 16 08

نويبع 23 15

طابا 20 13

كاترين 13 03

الطور 21 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 13

الفيوم 17 07

بني سويف 17 08

المنيا 18 06

أسيوط 17 05

سوهاج 20 10

قنا 22 10

الأقصر 22 11

أسوان 23 11

إدفو 22 11

أبوسمبل 23 10

الوادي الجديد 22 10

شلاتين 23 13

ابو رماد 23 14

حلايب 25 14

رأس حدربة 23 15