«الأرصاد» تحذر من تقلبات مارس.. كتل هوائية قادمة من أوروبا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، إن كافة مناطق الجمهورية تشهد أجواء شتوية بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصلت لأقل من المعدلات بحوالي 6 درجات مئوية، «أحنا بنتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب وشرق أوروبا مرورا بالبحر المتوسط بتعمل على انخفاض درجات الحرارة لأنها كتل هوائية شديدة البرودة، وشهر مارس معروف بالتقلبات الجوية».

شاكر: نتأثر بمنخفض جوي بطبقات الجو العليا

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلاميتان أية جمال الدين وأسماء يوسف، والمذاع على فضائية «DMC»، أن وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا أدى إلى مزيدا من انخفاض درجات الحرارة، ويعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تعمل على غياب أشعة الشمس على فترات من اليوم.

الطقس خلال النهار باردا

وأوضحت أن حالة الطقس خلال فترة النهار سيكون باردا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بينما سيكون دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، ولكن مع دخول ساعات الليل سيكون الطقس شديد البرودة وتصل درجات الحرارة لـ8 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأكدت أن تكاثر السحب سيؤدى إلى وجود فرص لتساقط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية كمطروح والضبعة والسلوم ومناطق شمال الوجه البحري، على فترات مختلفة من اليوم ستكون ما بين خفيفة ومتوسطة، لافته إلى أن وجود نشاط للرياح على فترات من اليوم سيؤدى إلى شعور أكبر بانخفاض درجات الحرارة.

وأشار إلى أنه وخلال الـ4 أيام المقبلين ستكون درجات الحرارة ما بين 16 و18 درجة مئوية، خاصة الثلاثاء المقبل الذي ستكون فيه درجات الحرارة العظمي على القاهرة تصل لـ16 درجة، بينما ترفع درجات الحرارة مرة أخرى يوم الخميس لتكون 19 درجة مئوية.