الأرصاد الجوية: أمطار الإسكندرية متفاوتة الشدة وتستمر حتى الأربعاء

بسبب اضطراب الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حاليًا، يبحث الكثيرون عن الظواهر الجوية التي تمر بها المحافظات الساحلية، ومنها الإسكندرية، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، عن توقعاتها بشأن أمطار الإسكندرية، موضحة أنها مستمرة بدرجات متفاوتة الشدة حتى يوم الأربعاء المقبل، بالتزامن مع تساقط أمطار غزيرة على المحافظة منذ ساعات الصباح الأولى.

أمطار الإسكندرية

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن أمطار الإسكندرية المستمرة نتيجة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة من أقصى السواحل الغربية للبلاد، والتي تصاحبها أمطار متفاوتة الشدة على جميع المحافظات المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشرقية للبلاد، وهي نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي بارد قادم في طبقات الجو العليا من جنوب غرب أوروبا، وذلك على سطح البحر المتوسط، والذي عمل على انخفاض درجات الحرارة ما بين 5-6 درجات، منذ الخميس الماضي ومستمر حتى الأربعاء القادم، حيث تقل فرص سقوط الأمطار.

وأضاف خبراء الأرصاد، أن أمطار الإسكندرية مستمرة حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 مارس القادم، وتكون متفاوتة الشدة بين خفيفة إلى متوسطة.

وأكدت الأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية الباردة، حتى نهاية الأسبوع، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، وذلك حسب ما تشير اليه صور والخرائط الضغطية، خلال الأيام الأخيرة.

هذا وفي نفس السياق، أكدت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أمر برفع حالة الطوارئ القصوى على مستوى الأحياء، لرصد حالة شوارع المحافظة، والتأكد من السيولة المرورية، والتنسيق مع شركة الصرف الصحي، للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار.

وتقوم سيارات المحافظة بكسح وتصريف كل تجمعات مياه الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المحافظة في مناطق متفرقة منذ الصباح الباكر.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في مصر، كما يلي:

القاهرة 16 09

الإسكندرية 15 10

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 15 09

بلطيم 16 10

مطروح 15 10

السلوم 15 09

سيوة 18 07

بورسعيد 15 09

دمياط 15 10

الزقازيق 16 09

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 16 08

السويس 17 09

العريش 15 08

رفح 15 07

رأس سدر 19 11

نخل 16 08

نويبع 23 15

طابا 20 13

كاترين 13 03

الطور 21 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 13

الفيوم 17 07

بني سويف 17 08

المنيا 18 06

أسيوط 17 05

سوهاج 20 10

قنا 22 10

الأقصر 22 11

أسوان 23 11

إدفو 22 11

أبو سمبل 23 10

الوادي الجديد 22 10

شلاتين 23 13

أبو رماد 23 14

حلايب 25 14

راس حدربة 23 15