طارق الشناوي يكشف آخر تطورات حالة سمير صبري: بلغت ذروتها

حرص الناقد طارق الشناوي، على طمأنة الجمهور، بشأن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري، الذي يخضع للعلاج حاليا داخل مستشفى المعادي؛ تمهيدًا لإجراء عملية جراحية في القلب، خلال الفترة المُقبلة.

طارق الشناوي يُداعب سمير صبري: نلتقي في شعبان

وكتب طارق الشناوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «قبل دقائق تلقيت أجمل وأغلى مكالمة تليفونية كان المتحدث هو الفنان الكبير والصديق الغالي سمير صبري الذي يعالج الآن في المستشفى العسكري بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأضاف طارق الشناوي: «صوت سمير صبري كما هو بكل عنفوانه وتألقه وخفة ظله.. تعود سمير في كل رمضان أن يجمع أصدقائه حول مائدة سحور، داعبته: إن شاء الله نلتقي قبلها في شعبان».

الحالة الصحية للفنان سمير صبري

وأكد طارق الشناوي، أنّ «سمير صبري حالته الجسدية والنفسية والوجدانية في الذروة، ويجري إن شاء الله جراحة القسطرة قريبًا ويعود بعدها لمنزله ونردد معه سكر سكر حلوة الدنيا سكر، والثلاثاء القادم يقدم الحلقة الجديدة من برنامجه ذكرياتي ويجري خلالها حوارا مع الفنانة الكبيرة سميرة أحمد ومخرجنا الكبير محمد عبد العزيز.. سمير صبري أيقونة مصرية عصية على التكرار أو الاستنساخ.. ربنا يخليه لنا ويمتعنا أكثر وأكثر وأكثر».

أحدث ظهور لـ سمير صبري من داخل المستشفى

ونشر المخرج مجدي أحمد علي، في وقت سابق اليوم، صورا للفنان سمير صبري، من داخل المستشفى، عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خلال زيارته له، معلقًا: «سعدت اليوم بزيارة الفنان الكبير والإنسان العظيم سمير صبري، شكرًا لكل الأطباء العظماء، والعاملين بمستشفى المعادي الذين يرعون بكل إخلاص شخصًا نادرًا».