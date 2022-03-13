أول ظهور للفنان سمير صبري داخل المستشفى «صور»

نشر المخرج مجدي أحمد علي، عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة من الصور رفقة الفنان سمير صبري، خلال زيارته له بالمستشفى، معلقًا: «سعدت اليوم بزيارة الفنان الكبير والإنسان العظيم سمير صبري، شكرًا لكل الأطباء العظماء، والعاملين بمستشفى المعادي الذين يرعون بكل إخلاص شخصًا نادرًا».

وظهر سمير صبري رفقة شهادة تكريمه من مهرجان الأقصرللسينما الإفريقية عن فيلمه «2 طلعت حرب»، الذي تسلمها نيابة عنه المخرج مجدي أحمد.

مجدي أحمد يشكر مؤلفة الفيلم

وقال المخرج مجدي أحمد علي، عند تسلم الجائزة: «مؤلفة الفيلم هنزادة فكري، جابت ليا السيناريو ده من 15 سنة وكان اسمه 35 قصر النيل، وبعد كده 2 ميدان التحرير، وغيرت الاسم وبقى 2 طلعت حرب، وكان 3 قصص، وزودنا قصة ليكون 4 قصص، وخد منى وقت كتير لتصويره وصعوبة لحد ما بيتعرض النهاردة في مهرجان الأقصر السينمائي».

مجدي أحمد علي يوجه رسالة لـ سمير صبري

وحرص مجدي أحمد على توجيه رسالة للفنان سمير صبري، قائلًا: «أبعت سلام وتحية لشخص كنت أتمنى يكون واقف جنبي لأنه ساعد جامد في الفيلم، وهو النجم سمير صبري، ورفض ياخد أي فلوس من الفيلم وقف جنبنا تمامًا لحد آخر لحظة وساند الفيلم مساندة، وسمير من أعز الأصدقاء وعمل دور مميز جدًا».

سمير صبري يخضع للعلاج بأحد المستشفيات

ويوجد سمير صبري بأحد المستشفيات في القاهرة؛ وذلك لإجراء عملية جراحية في القلب، بعد تدهور حالته الصحية الفترة الماضية، ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجه على نفقة الدولة تقديرًا لما قدمه من أعمال فنية محفورة في قلب كل المصريين.