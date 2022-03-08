آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري .. «معنوياته مرتفعة»

يبحث محبو الفنان سمير صبري عن تطور حالته الصحية على محرك البحث «جوجل»، بهدف الاطمئنان عليه، بعد احتجازه في المستشفى تمهيدًا لإجراء عملية قسطرة بالقلب، والتي تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب الترتيبات السابقة على العملية.

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري

وقال محمد التركي مخرج برنامجه الإذاعي «ذكرياتي»، لـ «الوطن»، إنّ الفنان سمير صبري بخير، وفي حالة جيدة، ولم يصبه أي مكروه، ومعنوياته مرتفعة للغاية خاصة بعد زيارة الكثير من الفنانين له خلال الأيام الماضية، فضلا عن دعوات الجمهور، لافتا إلى خضوعه لعملية جراحية خطيرة في القلب، حيث يُعاني من ضيق في الصمام الميترالي.

فنانون زاروا سمير صبري بالمستشفى

وعن الفنانين الذين زاروه مؤخراً قال: «حرص على زيارته عدد من الفنانين منهم سماح أنور، دنيا سمير غانم، الإعلامية بوسي شلبي، والفنانة إلهام شاهين، وعدد أخر من الفنانين، لدرجة أن البعض منهم خرج من الحجرة لتخفيف العدد وعدم إجهاده».

وأضاف: «انتهي سمير صبري من تسجيل حلقتين من البرنامج، وهو في كامل وعيه، ولا حقيقة لأي أخبار تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدهور حالته الصحية»، مشيراً إلى أنه سيجري العملية نهاية الأسبوع الحالي، فور الانتهاء من التجهيزات والتحاليل والأشعة المطلوبة .

سمير صبري ودخوله المستشفى

وعبر الفنان سمير صبري عن سعادته البالغة باهتمام الجمهور به، والدعوات التي وصلته، عقب تعرضه لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، بسبب معاناته من مشاكل في القلب، جاءت بسبب الأدوية التي كان يتناولها طوال العام الماضي بعد إصابته بمرض السرطان.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام إلى نقل «صبري»، إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة وعلاجه على نفقة الدولة، ويجري الآن التحاليل والفحوصات اللازمة لإجراء العملية، وبالفعل تم نقله إلى مستشفى أخرى، ووضعه تحت الملاحظة .