مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعلن جوائزه.. سمير صبري أفضل ممثل

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية جوائز دورته الحادية عشرة بقصر ثقافة الأقصر، وقدمت حفل الختام المذيعة والفنانة المغربية وفاء مراس بحضور رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، والسيد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، والممثل محمود حميدة رئيس شرف المهرجان.

تكريم السينما الأوغندية

قبل إعلان الجوائز كرمت إدارة المهرجان السينما الأوغندية كضيف شرف الدورة الحادية عشرة وتسلم التكريم المخرج الأوغندي موريس موجيشا، كما شهد الحفل تكريم المخرج التونسي وخبير السينما الأفريقية فريد بو غدير.

أما جوائز المهرجان فجاءت كالتالي: حصل علي جائزة النقاد الدولية «فبريسى» الفيلم الصومالي «زوجة حفار القبور» للمخرج خضر آيدروس احمد وتسلمها المخرج مادمادو سقراط، وحصل على جائزة لجنة تحكيم أفضل فيلم يُعبر عن المرأة الفيلم المصري «تول» وتسلمها المخرج محمد زهران.

ومنحت مؤسسة شباب الفنانين المستقلين جائزتها لأفضل فيلم والذي تختاره إدارة المؤسسة التي تقيم وتنظم المهرجان وسلمها رئيس مجلس إدارة المهرجان الناقد والمنتج فاروق عبد الخالق وامين الصندوق مهندس الديكور وائل سامي، وذهبت تلك الجائزة للفيلم المصري «2 طلعت حرب» وتسلمها المخرج مجدي أحمد علي.

أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فكانت جوائزها كالتالي: تنويه خاص لفيلم «16 طلقة» من أوغندا وتسلمها المخرج لقمان علي، أما جائزة افضل فيلم روائي قصير فقد ذهبت إلى فيلم «حبال المودة» من المغرب، وتسلمتها مخرجة الفيلم وجدان خالد.

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة نال الفيلم الجنوب أفريقي «الملجأ الأخير» للمخرج عثمان ساما سيكوا على تنويه خاص، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت لفيلم «نجمة الصباح» من مدغشقر للمخرج نانتيناينا لوفا، وتسلمها عنه ستانلي أوهيكوار، أما جائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل فذهبت إلى فيلم «فايا داي» من اثيوبيا للمخرجة جيسيكا بشير وتسلم عنها المخرج لقمان علي.

وفاز بالجائزة الأولى في مسابقة أفلام «الدياسبورا» فيلم «أبعد ما تأخذني خطاي» من صربيا إخراج ستيفان آرسينيفتش، وفاز بالجائزة الثانية فيلم «غدا أكثر إشراقا» من الجزائر إخراج ياسين قنية.

جائزة لجنة التحكيم تذهب لفيلم «زوجة حفار القبور»

وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة حصل الفيلم الكاميروني «الاتفاق» للمخرج ليا مال فرانك تييري على تنويه أول، أما تنويه أحسن ممثل فذهبت إلى الفنان القدير المصري سمير صبري عن فيلم «2 طلعت حرب» وتسلمها نيابة عنه فريق عمل الفيلم.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم «زوجة حفار القبور» من الصومال إخراج خضر أحمد، وتسلمها عنه اميديه باكوم، ونال جائزة أفضل فيلم روائي طويل، وهي جائزة مقدمة من أسرة الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، وقدرها 2000 دولار والجائزة ذهبة إلى فيلم «قربان» من تونس للمخرج نجيب بلقاضي وتسلمها عنه لينا رفاعي مسئولة توزيع الفيلم.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية انطلق يوم 4 مارس بقاعة المؤتمرات بالاقصر وتنتهي اليوم فالياته بتوزيع جوائز مسابقاته المختلفة والمتنوعة، و يرأسه شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والآثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الأهلي، وهيئة تنشيط السياحة وشركة أوراسكوم.