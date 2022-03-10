تأجيل عملية سمير صبري للمرة الثانية.. ومدير أعماله يكشف السبب

قرر الأطباء تأجيل عملية الفنان سمير صبري للمرة الثانية، بسبب إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة الخاصة به، إذ من المقرر أن يجري عملية قسطرة في القلب، حيث يُعاني من ضيق في الصمام الميترالي.

تطورات الحالة الصحية لـ سمير صبري

وأكد مدير أعمال الفنان سمير صبري لـ«الوطن»، أن الفنان بصحة جيدة ويتحسن، ولكن الأطباء قرروا تأجيل العملية، لحين الانتهاء من إجراء الفحوصات الخاصة بدخوله العملية.

وأضاف أن الفنان سمير صبري يتابع حلقات برنامجه الخاص الإذاعي «ذكرياتي» مع المخرج محمد التركي، وهو سعيد بزيارة الفنانين له خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد موعد العملية حتى الوقت الحالي.

ويعيش الفنان حالة معنوية مرتفعة، وسط دعوات المحبين، وزيارات زملائه من الوسط الفني على مدار الوقت، بشأن الاطمئنان على حالته الصحية، وحرص عدد من الفنانين على زيارته، منهم سماح أنور، دنيا سمير غانم.

ووجه الفنان سمير صبري رسالة خاصة لجمهوره، عبر فيها عن سعادته البالغة باهتمام الجمهور به، والدعوات التي وصلته، عقب تعرضه لأزمة صحية نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، بسبب معاناته من مشكلات في القلب والتي حدثت نتيجة الأدوية التي كان يتناولها طول العام الماضي بعد إصابته بمرض السرطان.

سمير صبري يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخراً، بنقل «صبري»، إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة وعلاجه على نفقة الدولة، وعبر «صبري» عن سعادته بهذا الأمر، قائلا: «أنا بطبيعتي ما بحبش أبقى عيان، لكن رغم إن أنا عيان أنا هبقى مش عيان عشانكم، وهخف برضو عشانكم، بدعواتكم ووجودكم معايا».