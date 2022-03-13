«هل ستلغي مصر الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا؟».. تاج الدين يجيب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الوضع الوبائي في مصر الآن من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مستقر، إذ نشهد في الوقت الحالي انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس، بعد أن شهدت الفترة الماضية زيادة في حالات الإصابة بسبب أوميكرون الذي ظهر في جنوب أفريقيا وانتشر بعدها لدول العالم، «الحمد لله الوضع الحالي عندنا أحسن بكتير».

سلسلة التطعيمات مستمرة

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إنجي القاضي، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، أن سلسلة التطعيمات مستمرة، كما أن التطعيم يحد من مخاطر المرض، داعيا المواطنين إلى الحصول على التطعيم خصوصا وأن اللقاحات متوافرة في جميع المناطق، مؤكدًا أن التجربة المصرية في التعامل مع كورونا رائعة وساهمت وساعدت في الحد من مشاكل الوباء.

هل ستخفف مصر الإجراءات الاحترازية؟

وتابع مستشار رئيس الجمهورية: «خلينا نمشي مع التجربة المصرية وإنجازاتنا بصرف النظر عما يجرى خارجيا، كل بلد ليها سلوكياتها، وخلينا نستفيد مما أنجزناه لنصل إلى بر الأمان»، وذلك في رده على سؤال «هل سيتم تخفيف أو إلغاء الإجراءات الاحترازية؟»، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الكبير للقاحات الذى توفره الدولة المصرية في تراجع حدة الفيروس وعدد الإصابات بعد التوسع في عملية تلقيح المواطنين.

خطورة الفتح تتمثل في أن الوباء ما زال موجودًا

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن خطورة الفتح تتمثل في أن الوباء ما زال موجودًا، والكل يعرف ظروف بلده سواء الوبائية أو الاقتصادية أو غيرها، «ويجب أن نستمر في الإجراءات الوقائية والاحترازية في شهر رمضان للمحافظة على أنفسنا وعلى مجتمعنا؛ حتى لا ينتشر هذا المرض أو أي أمراض أخرى».