عوض تاج الدين: 80% من مصابي أوميكرون تم عزلهم منزليا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، مشيرا إلى انخفاض أعداد الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية، مقارنة بمنتصف شهر يناير وأوائل فبراير الجاري.

وأكد «تاج الدين»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتحور أوميكرون هو السائد في مصر الآن، بعد تراجع معدلات الإصابة بمتحور «دلتا».

وفيات كورونا في مصر

وأوضح مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن معظم إصابات كورونا في مصر، حالات بسيطة ومتوسطة، لافتا إلى أن الوفيات بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وغير المطعمين باللقاح.

وأضاف أنّ مصر لديها فائض من لقاحات كورونا يصل إلى 70 مليون جرعة، وفائض اللقاحات مؤشر على إدارة الدولة لأزمة كورونا باحترافية، فضلا عن كونها من أولى الدول التي عملت على توفير جميع أنواع اللقاحات بعد انتاجها.

عوض تاج الدين: أوميكرون لن يكون الأخير

وأضاف «تاج الدين»، أنّ متحور أوميكرون ليس الأخير وهناك متحورات ستظهر لفيروس كورونا، وعدد الإصابات المعلن من قبل وزارة الصحة والسكان ليس هو العدد الحقيقي لمصابي كورونا في مصر، وهناك حالات كثيرة غير معلنة ولكن 80% من الإصابات تم عزلها منزليا ولا تحتاج لدخول المستشفيات والحالات الحرجة تقتصر على أصحاب الأمراض المزمنة.

وكشفت تقارير رسمية لوزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا في مصر، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1846 متعافٍ من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 403967 حتى اليوم.