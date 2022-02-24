عوض تاج الدين يدعو «نوفارتس» لتوطين صناعة بعض الأدوية في مصر

دعا الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، شركة نوفارتس إلى توطين صناعة بعض الأدوية في مصر من خلال مصنعها الموجود في منطقة الأميرية بالقاهرة.

زرع الرئة في مصر أمر لم يتحقق حتى الآن

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، خلال مؤتمر صحفي عقد في أحد فنادق القاهرة اليوم الخميس بعنوان «المؤتمر الصحفي للتوعية بمرض الربو الشعبي لحملة نفسك معانا»، أن زراعة الرئة في مصر أمر صعب لأنه يحتاج إلى شخصين ليتبرع كل فرد بجزء من الرئة الخاصة به، لافتا إلى أن تطبيق أمر الزرع في مصر صعب رغم وجود قوانين منظمة مرجعا هذا إلى الثقافة الشعبية لدى الأشخاص.

تدريب الأطباء

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية: «بدأنا تجارب وبعتنا أطباء للتدرب في اليابان وفرنسا، موضوع زراعة الرئة زي زرع الجذع بيكون في اشتراطات قانونية ودينية والتطبيق العملي لم يحدث لكن هيحصل، القصة بيحكمها الثقافة والدين ونفسيا بيكون صعب نقول لحد عنده شخص متوفي عاوزين نخد أعضاء منه لذلك أمر محتاج مجهود كبير وتغيير ثقافية مش قانون بس».

3 أشياء تؤثر على الجهاز التنفسي

وأشار إلى أن التغير المناخي وتلوث البيئة والتدخين يؤثر على مرضى الربو والجهاز التنفسي ويؤدي إلى النزلة الشعبية، مؤكدا أنّ إنتاج نوفارتس عقارين لعلاج مرض الربو أمر جيد لتدخل مصر ضمن 20 دولة بها هذا العلاج، مؤكدا في الوقت ذاته أن التأمين الصحي لديه لجان تدرس الأدوية وكيفية إضافتها ولم يتم البت في إضافة هذه البخاخة ضمن علاج التأمين الصحي حتى الآن.

أعداد المصابين بالربو

وأضاف الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بكلية الطب جامعة القاهرة، أنّ أهم عوامل خطر الإصابة بالربو تتمثل في العمر والجنس والبلد، إضافة لبعض الأمراض المصاحبة للربو مثل الأمراض التنفسية وأمراض القلب والجهاز الهضمي والأمراض العصبية.

وأشار إلى أنّ أكثر من ثلث المصابين بالربو حاليًا لا يتحكمون في المرض عندما يتم علاجهم بأجهزة الاستنشاق الحالية، إضافة إلى ذلك هناك نسبة كبيرة من مرضى الربو (26-28%) لا يستخدمون أجهزة الاستنشاق بالشكل الصحيح، وهو ما يقلل الفوائد العلاجية التي يتحصلون عليها.