مؤسسة بهية: «نعمل على توحيد جهود العمل الأهلي لدعم الفئات المحتاجة»

قالت ليلى سالم، عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية، إنه وبعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتبار عام 2022 عاما للجمعيات الأهلية، فقد جرى مؤخرا عقد لقاء موسع ضم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعددا من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي، «كنت مبسوطة أني جزء من الاجتماع وبالتواجد على ترابيزة مع 24 مؤسسة عمل أهلي بدون منافسة، لكن للمساعدة في تنمية المواطنين، ونعمل على توحيد جهود العمل الأهلي لدعم الفئات المحتاجة».

سالم: كل المؤسسات والجمعيات الأهلية حضرت الاجتماع

وأضافت «سالم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن كل المؤسسات والجمعيات الأهلية التي حضرت الاجتماع تناقشوا فيما بينهم على كيفية مساعدة المواطنين وحتى تصل أعمال مثل تلك المؤسسات إلى مستحقيها، «المواطنين يستحقوا إنهم يعيشوا حياة كريمة، وكنت فرحانة إني جزء من ميثاق التحالف».

سالم: الدولة تسعى إلى ضبط الأسواق وحصول المواطن على ما يريد

وأوضحت أن الدولة لا تريد أن تؤثر الحرب الروسية الأوكرانية الجارية حاليا على أسعار المنتجات في المحال والمحافظات المختلفة، وهو الأمر الذي لم تكن لتحققه الدولة بدون تحقيق اتفاق بين مؤسسات العمل الأهلي بشكل مجتمع، لافتة إلى أن الاجتماع الأخير قد تضمن عددا من النقاط بالميثاق من أجل توحيد العمل الأهلي للفئات الأكثر احتياجا.

وواصلت قائلة: «عملنا قاعدة بيانات للوصول لكل محافظات الجمهورية، وعبر قاعدة البيانات الموحدة هنقد نوصل لأكبر عدد ممكن من المواطنين، ولو كل واحد أدي فيما يخصه هنقدر نعمل حاجة ونوصل لفئة كبيرة من المواطنين».

وأكدت أن كل هذا قد تم بالتعاون والتنسيق الكامل مع مؤسسة حياة كريمة، «نأمل أنه على رمضان بعد اللي جاي نقدر نوصل للناس الأكثر احتياجا، ومش نوصل للناس مرتين، وده مش هيتم إلا بالتعاون والتنسيق مع مبادرة حياة كريمة».