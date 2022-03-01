بكاء نور اللبنانية خلال زيارتها لمستشفى بهية.. «فيديو»

بكت الفنانة نور اللبنانية أثناء زيارتها لمستشفى بهية لاكتشاف وعلاج أورام الثدي للسيدات وذلك خلال كلمتها التي التقطتها خلال الزيارة التي أقيمت منذ عدة ساعات فى فرع المستشفى بالهرم.

نور: مرض السرطان مخيف

قالت نور فى كلمتها خلال زيارتها للمستشفى: «مين فينا لم يعاني في أسرته من مرض السرطان، أنا في عيلتي عندي كذا حالة، لما كبرت فهمت إنه أمر مخيف زي المصريين مايقولوا انه مرض وحش، من وقت قليل فى حد يهمني جدا من عائلتي كشفت متأخر وظهر عندها المرض، وحالتها متأخرة».

نور: مفيش أسرة ليس بها مصاب بالسرطان

كانت الفنانة نور، قد أعلنت من قبل سعادتها بفوز فيلم أبو صادم في مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الـ43.

وأضافت «نور»، في لقاء خاص مع قناة «dmc»، أنه من المقرر استئناف مسلسل «عمر الناجي»، ولكنها لا تعرف موعد استئناف العمل فيه، وهو إخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم محمود عبدالعزيز، وأمير كرارة.

يذكر أن نور اللبنانية شاركت في موسم شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل «ضل راجل» من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، وشارك فى بطولته نور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.