مقرر «القومي للسكان» سابقا: الدولة تدفع فاتورة الزيادة السكانية

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا بعنوان (تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية بين الواقع والمأمول).

القوة البشرية هي إحدى قوى الدولة الشاملة

قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي لحقوق الانسان، إن القوة البشرية هي إحدى قوى الدولة الشاملة، لكن الزيادة السكانية الحالية مؤثرة للغاية، مستشهدا بكلمة المفكر الكبير جمال حمدان الذى اعتبرها المشكلة الأم، وهي أكبر المشكلات التى تواجه التنمية.

وأضاف الدكتور عمرو حسن خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة تدفع فاتورة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن هناك دولا بدأت مع مصر في ملف الزيادة السكانية منذ الستينيات وحلت مشاكلها منذ عشرين سنة تقريبا أو يزيد.

الحضور في الصالون النقاشي

وأكد الدكتور عمرو حسن أن مشروع تنمية الأسرة المصرية يُعتبر فرصة تاريخية يجب التمسك فيها للغاية لغلق ملف الزيادة السكانية نهائيا.

حضر الصالون الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، وأعضاء التنسيقية النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور مصطفى أبو زيد مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ونجوى إبراهيم المدير التنفيذى لمؤسسة إدراك، كما أدار الجلسة عضو التنسيقية النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ.