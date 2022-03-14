واشنطن تبحث بدائل الاتفاق الإيراني الإيراني ردا على موقف موسكو

قال مسؤول أمريكي، إنّ واشنطن ستبحث عن بدائل للاتفاق النووي الإيراني، إذا لم تتراجع روسيا عن مطالبها، موضحًا أنّ الولايات المتحدة قد تحاول التوصل إلى اتفاق نووي إيراني منفصل يستثني موسكو، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«طهران»: موسكو حليفة لبلادنا

وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود عباس زاده مشكيني، أكد في وقت سابق، تعليقا على الضمانات التي طلبتها روسيا في الاتفاق النووي، أنّ موسكو حليفة لبلاده، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، أشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أنّ واشنطن لن تتفاوض على عقوبات موسكو لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، فيما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، «جيك سوليفان»، إن بلاده ستدعم حكومة العراق في محاسبة إيران.

«سوليفان»: الولايات المتحدة ستدعم الشركاء بالشرق الأوسط في مواجهة تهديدات إيران

وأدان سوليفان، الاعتداء الإيراني على السيادة العراقية. وقال سوليفان، إنّ الولايات المتحدة، ستدعم شركاء واشنطن في الشرق الأوسط في مواجهة التهديدات الإيرانية.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بحث في وقت سابق، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في البلاد.

وأكد الكاظمي، عدم السماح بتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وكان «جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، أشار في وقت سابق، إلى ان 12 صاروخا بالستيا استهدف «أربيل»، من خارج العراق في تمام الساعة الواحدة من صباح أمس الأحد، وفقا لما ذكرته «رووداو» الإعلامية.

وكان «الحرس الثوري الإيراني»، أعلن في وقت سابق، أنه استهدف مركزا استراتيجيا إسرائيليا شمال العراق، وجاء الإعلان الإيراني بعد ساعات من إعلان سلطات الإقليم سقوط صواريخ بالستية أُطلقت من خارج الحدود بمحيط أربيل.