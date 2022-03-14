روسيا: أخرجنا 3920 منشأة عسكرية أوكرانية من الخدمة منذ بداية الحرب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم، أنّ قواتها أخرجت من الخدمة 3920 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، وفقا لما جاء على موقع روسيا اليوم.

الحرب الروسية الأوكرانية

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ19 على التوالي، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 فبراير الماضي، في خطاب تليفزيوني معلناً قيام بلادة بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف منع عسكرتها، وتوقف تمدد نفوذ حلف شمال الأطلس «الناتو» بالقرب من حدوده، بعد رغبة أوكرانيا الانضمام رسميا ًإليه.