«الدفاع الروسية» تعلن استهداف 2037 موقعا عسكريا للجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنَّه جرى استهداف 2037 موقعًا عسكريًا للجيش الأوكراني منذ بدء العملية وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف

فيما سمع دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنَّ الهجوم واسع النطاق مستمر في أوكرانيا.

وقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين

وكانت السلطات الروسية أعلنت صباح اليوم عن وقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين بدءًا من الساعة 10 بتوقيت موسكو، في مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا.