موعد انتهاء موجة البرد الحالية.. «الأرصاد» توضح

تشهد البلاد خلال الفترة الجارية حالة من الاضطراب في الأحوال الجوية، وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من انخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، وتصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة إلى 10 درجات مئوية، ما يرفع معدلات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن موعد انتهاء موجة البرد الحالية وعودة حالة الطقس إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وفي هذا الصدد، يعرض «الوطن» للقراء، موعد انتهاء موجة البرد الحالية، وفق تصريحات خاصة من مركز التنبؤات التابع للهيئة الأرصاد الجوية، في السطور التالية:

موعد انتهاء موجة البرد الحالية

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن موعد انتهاء موجة البرد الحالية هو الخميس المقبل، وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بداية من الجمعة المقبلة؛ لتكون عند نفس المعدلات في مثل هذا الوقت من كل عام.

وأضافت أن البلاد تشهد حاليًا أجواء شتوية، بسبب نشاط رياح شمالية قادمة من جنوب أوروبا، ويكون الطقس باردا نهارا شديد البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المتوسطة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار على فترات متقطعة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وبحسب منار، فإن البلاد تشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة حتى الأربعاء المقبل، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة حتى السبت 19 مارس الجاري.

وتعود ظاهرة الشبورة المائية للظهور، فتتكون في الساعات الأولى من الصباح وتحديدًا من 4 إلى 8 صباحًا يومي الخميس والجمعة 17 و18 مارس الجاري، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.