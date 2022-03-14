إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق أبو المطامير بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتوك توك بطريق أبو المطامير حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

سقوط 4 مصابين إثر حادث تصادم

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو المطامير، يفيد باستقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتوك توك بطريق أبو المطامير حوش عيسى، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبيّن إصابة كل من «سعيد علي هلال 60 سنة مقيم حوش عيسى، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى، محمد سعيد هلال 40 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، شعبان محمد عبد الرازق 30 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الذراع اليسرى واشتباه نزيف في البطن، أحمد كرم فرج 25 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم».

من ناحية أخرى، شهد طريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، بالقرب من الماستر الكيلو 130 اتجاه القاهرة، حادث انقلاب سيارة ملاكي، الأسبوع الماضي؛ مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى اليوم الواحد؛ لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.