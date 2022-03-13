حادث إسكندرية.. مصرع شخص وإصابة آخر في حريق نشب بشقة بكوم الشقافة

برز حادث إسكندرية اليوم، ضمن أهم الأحداث التي شهدتها المحافظة، إذ اندلع حريق داخل شقة بالدور الثالث في عقار مكون من ثلاثة طوابق بحارة الشيخ شاهين من شارع الإمام الأعظم بكوم الشقافة غرب المحافظة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

تفاصيل حريق حادث الإسكندرية

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق بحارة الشيخ شاهين من الأمام الأعظم بكوم الشقافة غرب المحافظة.

نقل الجثة لمشرحة كوم الدكة

على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية برفقة الحماية المدنية و4 سيارات إسعاف، حيث تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما عُثر على جثة ونُقلت إلى مشرحة كوم الدكة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتتولى جهات التحقيق البحث حول ملابسات الحريق وإذ كان بفعل فاعل أو نتاج ماس كهربائي.

حوادث الإسكندرية اليوم.. تصادم على الصحراوي

لم تقف حوادث الإسكندرية عند هذا الحد، بل شهدت عروس البحر حادثي تصادم صباحًا، في المنطقة ما بين مرغم وحتى كوبري العامرية، بعدما وقعت حادثتا تصادم مروري بين كساحة وسيارتين على الطريق الصحراوي في الإسكندرية ترتب عليه شلل مروري لحين الانتهاء من رفع آثار ذلك الحادث وعودة الحركة المرورية من جديد.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع آثار حادثي تصادم وقعتا صباح اليوم على الطريق نظرًا لسوء الأحوال الجوية، والتي كانتا سببًا في التكدس المروري بالمنطقة.