تراجع أسعار الذهب 4 جنيهات.. وتجار ينصحون بالبيع في هذه الحالة فقط

تراجعت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليومية للبورصات العالمية ليوم الاثنين 14-3-2022 بقيمة تراوحت بين 2 لـ4 جنيهات للجرام الواحد محليًا وعالميًا بينما هبطت تراجع سعر الأوقية إلى ما دون 2000 دولار.

تجار الصاغة يتوقعون انخفاض الذهب على مدر اليوم

وتوقع عدد من التجار في محلات الصاغة مزيدًا من الانخفاض في أسعار الذهب بشكل كبير، على مدار اليوم دون انهياره وخاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية بين الدول الغربية وروسيا.

وأرجع التجار أسباب تراجع سعر المعدن الأصفر إلى قرار المجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة، بالإضافة إلى التطورات في أوكرانيا، ما انعكس على اتجاه أسعار الذهب.

أسعار الذهب محليًا

وسجّل جرام الذهب عيار 24 بداية اليوم الإثنين بالبورصات العالمية 14-3-2022، سعر تراوح بين 1009-1.011 جنيه في محلات الصاغة بدون مصنعية وبيع الجرام الشعبي عيار 21 بسعر يتراوح بين 883 - 885 جنيهًا.

كما وصل جرام الذهب عيار 18 بسعر يتراوح بين 757 - 759 جنيهًا، والجنيه الذهب تراوح سعره بين 7.064 و7.080 جنيه.

سعر الذهب عالميا

فيما سجلت الأوقية سعر 1.969.60 دولار، وبيع عيار 24 بسعر 63.32 دولار، وبلغ سعر عيار 22 نحو 58.04 دولار، وبيع عيار 21 بسعر 55.40 دولار، وعيار 18 بسعر 47.49 دولار.

شعبة الذهب تنصح بالشراء في هذه الحالة

ونصح نادي نجيب السكرتير السابق لشعبة الذهب بالغرف التجارية المواطنين الراغبين في شراء أو بيع الذهب اليوم، بالاتجاه للحصول عليه حالة وجود فائض بالميزانية الشخصية لأن هبوط الأسعار محفز للشراء.

وتابع «نجيب»، في حديثه لـ«الوطن»، أن الذهب لا يزال هو الملاذ الآمن للجميع، لذا فيجب عدم البيع إلا إذا تجاوزت نسبة الربح في الجرام 10%، متوقعًا عدم الإقبال الشديد على شراء الذهب، بدعوى أنَّه لا يزال السعر مرتفعًا ولا يشجع على الشراء، فضلا عن أن التراجع السعري الأخير محدوداً.