سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 14-3-2022 في مصر

مع الصعود الضخم الذي سجله المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي، زاد اهتمام الجمهور والشارع المصري بسعر كافة الأعيرة، وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم والذي يفضله الغالبية العظمى عند الشراء، إذ إنّه بين اللحظة والأخرى، قد ترتفع أو تنخفض أسعار الذهب في محلات الصاغة وأسواق المال، خاصة بعد تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفع سعر جرام الذهب، أمس الأحد، ليسجل عيار 21 قيمة تتخطى حاجز 1000 جنيه، ما يدفع الكثيرين للبحث عن أسعار الذهب في الصاغة المصرية، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، ولهذا توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية وأسواق المال اليوم الإثنين الموافق 14 مارس، والتي شهدت انخفاضا ملحوظا، وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، قيمة تتراوح بين 883 إلى 885 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم لقيمة تتراوح بين 1,009 إلى 1,011 جنيها، بعد أن وصل مسبقا إلى 1115 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، قيمة تتراوح بين 757 إلى 759 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم، وصل إلى قيمة تتراوح بين 7,064 إلى 7,080 جنيها.

سعر الذهب في الصاغة

فيما بلغ سعر كيلو الذهب اليوم بين 1,009,143 إلى 1,011,429 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال

أما عن أسعار الذهب في أسواق المال، فسجلت تباينا بين الأعيرة المختلفة، فاليوم الإثنين، سجل سعر الجرام 24 قيمة تصل إلى 63.58 دولار، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 55.63 دولار، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 47.68 دولار.

وأخيرا، انخفض سعر كيلو الذهب 998,117 جنيها، ما يعادل 63,576 دولار، فيما انخفض سعر الجنيه الذهب ليسجل اليوم 6987 جنيه جنيها أي ما يعادل نحو 448.39 دولار.