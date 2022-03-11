هل يرتفع سعر جرام الذهب الشعبي إلى 900 جنيه؟ مسئول سابق بالغرفة يجيب

تراجعت مكاسب الذهب في السوق العالمية والمحلية، واحتفظ سعر الأوقية بمستوى 2000 دولار، اليوم، الجمعة 11-3-2022 فيما استقر الجرام عيار 24 عند 1006جنيهات بعد تذبذب شهدته تعاملات أمس الخميس .

يأتي التراجع في سعر الأوقية بالرغم من صعود الدولار مقابل عدد من العملات الرئيسية، وذلك في ظل مخاوف بشأن التضخم، دفعت المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن، ليسجل مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، ارتفاعا بنسبة 0.5% إلى 98.4 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب، تسليم أبريل، عند التسوية بنسبة 0.6% أو ما يعادل 12.2 دولار إلى 2000.40 دولار للأوقية بعد الارتفاع إلى 2015.10 دولار خلال الجلسة.

سعر الذهب محليا

وسجّل جرام الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم الجمعة 11-3-2022، سعر 1006 جنيهات وبيع الجرام الشعبي عيار 21 بسعر 880 جنيها، كما بيع جرام الذهب عيار 18 بسعر 754 جنيهًا، والجنيه الذهب بسعر 7.040 جنيه، لتتوالى المكاسب على المعدن النفيس.

سعر الذهب عالميا

وسجلت الأوقية سعر 1.985.56 دولار، وبيع عيار 24 بسعر 63.83 دولار، وبلغ سعر عيار 22 نحو 58.51 دولار وبيع عيار 21 بسعر 55.85 دولار، وعيار 18 بسعر 47.87 دولار.

وكانت أسعارالذهب، عانت من التذبذب بين التراجع والهبوط، أمس، ليرتفع الجرام 12 جنيهًا، ثم تراجع 6جنيهات بنهاية التعاملات وكشف تجار الصاغة بالغرف التجارية، أنّ أسعار الذهب ستعاني من التذبذب خلال اليوم الواحد بين الصعود والهبوط التدريجي، مؤكدين أن الارتفاع سيكون سيد الموقف حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

إقبال كبير على بيع المشغولات الذهبية

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية السابق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الأسواق تعانى من الارتباك بسبب التذبذب الحادث وهو ما يرجئ عمليات الشراء أو البيع: «ارتفاع سعر المعدن الأصفر محليا الآن ليس الأعلى في تاريخه، فكسر عيار 21 حاجز الـ 900 جنيه، وأضاف أن الزيادة الأخيرة سترفع جرام الذهب عيار 21 إلى ما يقارب 900 جنيه.

وتوقع مزيدًا من الاضطرابات في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ما دامت الأزمة مستمرة، إذ أن وجود استقرار يجعل المعدن الأصفر محل ضغط من قبل البنوك المركزية وبنوك الاستثمار والمؤسسات باعتباره مخزنا للقيمة، وهو الملاذ الآمن في ظل الحروب والاضطرابات السياسية والعسكرية.

وعن أكثر أعيرة الذهب المباعة حاليا من قبل المواطنين، أوضح أن عيار 21 الشعبي هو الأكثر مبيعا وسط هذه الاضطرابات لأنه الأكثر ربحية حيث ربح بداية العام الجاري أكثر من 100جنيه .