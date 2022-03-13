«فاينانشيال تايمز»: روسيا تطلب دعما عسكريا من الصين في حرب أوكرانيا

قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن روسيا طلبت من الصين دعما عسكريا منذ بداية عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير، في وقت تخشى الولايات المتحدة الأمريكية أن تحدث استجابة من بكين، والتي تعتبره تقويضا لجهود واشنط في دعم أوكرانيا.

وذكر تقرير الصحيفة البريطانية أن موسكو طلبت من بكين معدات عسكرية وأنواعا أخرى من الدعم الصيني، في المقابل ردت السفارة الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية على ما نشرته الصحيفة بأن بكين لديها أولوية حاليا تتمثل في عدم التصعيد داخل أوكرانيا، وعدم خروح الموقف عن السيطرة.

المتحدث باسم سفارة الصين في واشنطن: الوضع مقلق بأوكرانيا

ونقلت صحيفة جارديان البريطانية تصريحات سفارة بكين في واشنطن، حيث أكدت ليو بينجيو المتحدث باسم السفارة الصينية أن الوضع حاليا في أوكرانيا مثيرا للقلق.

وكانت الصين من أولى الدول التي رفضت توصيف العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا بالغزو، كما دعت إلى إطلاق مجال للتفاوض بين كييف وموسكو، معربة عن تفهما حيال المخاوف الأمنية الروسية.

الولايات المتحدة تحذر حلفائها من دعم الصين لروسيا

وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن واشنطن تستعد لتحذير حلفائها بشأن الوضع في أوكرانيا، وسط مؤشرات على أن الصين ربما تستعد لمساعدة روسيا في حربها.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن بعض الأسلحة بدأت تنفذ من روسيا مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثالث، وسط مخاوف من أن تستجيب بكين للطلب الروسي.

الطلب الروسي يثير مخاوف البيت الأبيض

وأكدت الصحيفة أن الطلب الروسي من الصين أثار مخاوف البيت الأبيض، حيث إن واشنطن تخشى أن تسبب أي استجابة من بكين لروسيا تقويض الجهود الغربية لمساعدة كييف في الحرب.

ومع دخول الحرب الروسية الأوكرانية أسبوعها الثالث، يؤكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن الحرب تسير في أوكرانيا وفق الخطة الموضوعة لها.