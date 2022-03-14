إدانة أمريكية لهجوم صاروخي روسي على مركز حفط السلام في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، إن واشنطن تدين الهجوم الصاروخي الروسي على مركز حفط السلام الدولي في يافوريف بأوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي سياق آخر، قالت وكالة أنباء «تاس» الروسية، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيلتقي نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، في العاصمة «موسكو»، لبحث جملة من الملفات الإقليمية والدولية.

ومن المتوقع أن يبحث المسؤولان، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والعلاقات الثنائية والتسوية في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.