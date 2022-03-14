ضبط 7 متهمين بالاتجار في النقد.. حجم تعاملاتهم وصل لـ14 مليون جنيه

وجّهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، حملة أمنية مكبرة لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بنطاق محافظات «القاهرة، الجيزة، أسيوط، المنيا، سوهاج، دمياط، الإسكندرية، الغربية، والإسماعيلية».

وأسفرت جهود الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 7 قضايا بعدد 7 متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بحجم تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة بلغت 13,787,000 جنيه.

مكافحة جرائم الأموال العامة

وكثّفت وزارة الداخلية جهودها، لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من مواطنين مقيمين في الإسكندرية، بتضررهم من أحد الأشخاص بتهمة تلقي مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تجارة وبيع كاميرات المراقبة مقابل أرباح شهرية، والنصب عليهم بالاستيلاء على كامل المبالغ دون رد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأنّ صاحب ومدير إحدى شركات كاميرات المراقبة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، مارس نشاطا احتياليا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة وبيع كاميرات المراقبة مقابل أرباح شهرية متفق عليها، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 1,500,000 جنيه على النحو المشار إليه بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

شبكة إنترنت دون ترخيص في المعادي

وأكدت معلومات وتحريات مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، أنّ صاحب إحدى شركات قطع غيار الحاسب الآلي، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، اتخذه من إحدى الشقق الكائنة دائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة مكاناً لإدارة شبكة إنترنت دون ترخيص، وتوزيعها على عملائه المقيمين بالمنطقة المحيطة مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالشقة المشار إليها، كما عُثر بداخلها على «جهاز لاب توب، 24 جهاز راوتر، 27 جهاز سويتش للتوزيع، 2 دفتر تحصيل اشتراكات»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد توصيل الإنترنت لعملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكثّفت وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات بغياب زوجها، مدير حسابات بسوبر ماركت كائن بدائرة القسم، عقب خروجه من مسكنهما أثناء توجهه لمحل عمله المشار إليه، وفي وقت لاحق تبين غلق الهاتف المحمول الخاص به.

اختفاء محاسي في مصر الجديدة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى وجود خلافات مالية بين المتغيب ومالك السوبر ماركت محل عمله، وأنّ المذكور وراء واقعة غيابه، وبتكثيف التحريات تبيّن أنّ الأخير احتجزه بمخزن خاص ملحق بالمحل، وباستهدافه أمكن ضبط مالك السوبر ماركت وعامل وبصحبتهما المجني عليه.

وبمواجهتهما بالتحريات أقر الأول بأنّه نظرا لاكتشافه وجود عجز مبلغ مالي بعهدة المجني عليه، استعان بالمتهم الثاني واحتجزاه عقب حضوره للعمل وإجباره على توقيع إيصال أمانة على بياض، وعثر بحوزته على إيصال الأمانة المشار إليه مزيل بتوقيع المجني عليه، وبسؤال المجني عليه إتهمهما بإرتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.