الإعدام لربة منزل قتلت زوجها حرقًا لانفصاله عنها في دار السلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، ربة منزل بالإعدام شنقا، وذلك لإدانتها بقتل زوجها بعدما أحرقته لانفصالهما، كما قضت بمعاقبة شقيقتها التي ساعدتها في ارتكاب الجريمة بالسجن المشدد 15 عاما.

صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبو زيادة وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمتان بدائرة قسم شرطة دار السلام، بقتل المجني عليه زوج أحدهما، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله بسبب خلافات زوجية، وأعدوا لذلك الغرض أدوات «مادة سريعة الاشتعال وقداحة»، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمتان سكبوا المادة سريعة الاشتعال، على المجني عليه وإشعال النيران فيه، ما أودي بحياته كما ورد في تقرير الطب الشرعي، وتواجدت المتهمة الثانية شقيقتها على مسرح الجريمة للشد من أزرها.