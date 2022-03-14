توجيهات عاجلة من الهجان لـ«محليات القليوبية»: تابعوا مشروعات «حياة كريمة» ميدانيا

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الاجتماع الدوري للمحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركز شبين القناطر.

مشروعات حياة كريمة

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ القليوبية، الموقف التنفيذي لمشروعات قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي ومجمعات خدمات المواطنين والخدمات الزراعية ومراكز تنمية الأسرة ومراكز الشباب والكهرباء والغاز والاتصالات، التي يجري تنفيذها ضمن «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

وناقش «الهجان»، توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة بالقرى، موجّهًا بتذليل العقبات ومضاعفة الجهود للانتهاء من الوحدات الصحية المستهدفة؛ وفقًا لنظام التأمين الصحي الشامل لخدمة أهالي القرى والنهوض بالقطاع الصحي ورفع مستوى معيشة المواطنين.

توفير المرافق الأساسية

ووجّه المحافظ، ممثلي شركتي الاتصالات والغاز، بالإسراع في إنجاز معدلات تنفيذ الأعمال المكلفين بها، بقرى المراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتوفير الخدمات والمرافق الأساسية اللازمة لضمان حياة كريمة لفئات المواطنين.

مرور ميداني على المشروعات

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، بنطاق مركز ومدينة شبين القناطر، التي يجري بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والمرور على المشروعات، لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.

ووجّه «الهجان»، بالإشراف والمتابعة من قبل الجهات المختصة، على المقاولين المكلفين بالأعمال الجاري تنفيذها، لضمان الانتهاء منها على الوجه الأمثل وفي الوقت المحدد لها، كما استعرض الاستعدادات اللازمة لبدء المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، في مراكز طوخ والخانكة وقليوب.