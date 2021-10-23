«حياة كريمة» تزين قرى القليوبية بمدارس ومراكز شباب ومجمعات خدمات

توجه فريق من مبادرة حياة كريمة إلى كفر شبين في محافظة القليوبية، للوقوف على آخر ما وصلت إليه المبادرة من أعمال إصلاح ورفع كفاءات مختلف المنشئات، والأعمال القائمة، التي تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

و تضمنت الجولة أيضا الاستماع لشكاوى وملاحظات بعض المواطنين، وشملت قائمة الخدمات التي قدمتها حياة كريمة في القرية الآتي:

1- استمرار الأعمال الجارية بالمجمع الخدمي بكفر شبين على مساحة 500 متر ونسبة إنجاز 48%، إذ تم صب سقف الدور الثاني، وتمت أعمال مباني طوب الدور الأرضي وجاري نجارة سقف الدور الثالث.

2- المجمع الزراعي بمساحة 250 مترا، ونسبة إنجاز 50%، وجاري التجهيز للبدء بأعمال التشطيبات وتم صب الدور الأرضي.

تطوير مركز الشباب بنسبة 93%

3- تطوير ورفع كفاءة مركز شباب كفر شبين بالإنشاءات الملحقة به وملعب المركز، إذ بلغت نسبة التنفيذ 93%، وتم الانتهاء من أعمال الواجهات الخارجية والجانبية، وجاري تنفيذ الاعمال بملعب المركز.

4- تطوير ورفع كفاءة مدرسة كفر شبين الإعدادية بنين بنسبة إنجاز أعمال 50%، تم الانتهاء من أعمال الكهرباء والدهانات ما عدا الوجه الأخير وتم تحويل مسارات دورات المياه من الخزانات لشبكة الصرف العمومية.

5- تطوير ورفع كفاءة مدرسة كفر شبين الجديدة الابتدائية3، بنسبة إنجاز 60%، جاري أعمال السيراميك ودورات المياه وأعمال دهان الواجهات والكهرباء.

تطوير ورفع كفاءة مدارس القرية

6- تطوير ورفع كفاءة مدرسة الشهيد عقيد أحمد كمال محمود الشيخ الابتدائية، بنسبة إنجاز 60%، جاري أعمال الدهانات ورفع كفاءة دورات المياه، وإعادة تنظيم الفصول وحجرات الأنشطة.

7- تطوير ورفع كفاءة مدرسة كفر شبين الإعدادية بنات، بنسبة إنجاز 40%، تم الانتهاء من أعمال دهان السور والطرقات وتأسيس الكهرباء.

8- تطوير ورفع كفاءة مدرسة التعليم الأساسي بكفر شبين، وهي عبارة عن ملحقين، نسبة الإنجاز في الملحق الأول 50%، والثاني 48%.

9- تطوير ورفع كفاءة مدرسة الدمرداش الزلباني بنسبة تنفيذ 30% من الاعمال المطلوبة.

10- تم تسليم قطعة أرض لهيئة الأبنية التعليمية لإنشاء مدرسة ثانوي.

11- فيما يخص الكهرباء، جاري تمديد كابلات الجهد المتوسط وقد بلغت نسبة الإنجاز 96%، وجاري تطوير ورفع كفاءة أعمدة الضغط المنخفض بنسبة إنجاز 35%.

تطوير الصرف الصحي وشبكة الاتصالات

12- وحول الصرف الصحي، تم مد وتدعيم وإحلال شبكات الصرف وجاري عمل الوصلات المنزلية.

13- فيما يخص الغاز، يتم العمل في 7.9 كم بنسبة تنفيذ 90%.

15- تم عمل الرفع المساحي واستلام الأرض وجاري عمل الرسومات التصميمية لثلاث كباري بالقرية.

16- حول الاتصالات تم إنجاز 30% من أعمال رفع كفاءة قطاع الاتصالات بالقرية.

وفيما يخص متابعة الأعمال الجارية بقرية الشوبك تم متابعة أعمال الصرف الصحي والمياه والغاز والاستماع لشكاوي المواطنين، كما تم متابعة سير العمل بالمجمع الخدمي والمجمع الزراعي بكفر شبين، بحضور كلاً من هند جلال محمد، منسق العمل الميداني، خليل عبد العظيم، القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية بكفر شبين، محمد صبحي، مسؤول المتابعة بالوحدة المحلية بكفر شبين.