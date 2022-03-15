حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 15-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل، شديد الطموح، يسعى لتحقيق أهدافه سريعا، ولكنه قليل الصبر، يريد أن يحقق جميع أحلامه في وقت قصير، ودون مجهود كبير لتنفيذ هذه الأهداف.

مولود برج الحمل، يرى في شخصه سمات القائد، لهذا يسعى منذ صغره للوصول إلى المناصب القيادية، يحب أن يكون هو صاحب القرار، يرفض تعليمات الآخرين، وهو أيضا محب لأصدقائه، يرفض الحياة الروتينية، وهو مفكر ومخطط بارع.

حظك اليوم مولود برج الحمل عاطفيا

تؤكد لك اليوم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مولود برج الحمل، أن اليوم سوف يكون مميزا بالنسبة لك، حيث أن كلا من الأقمار فينوس والمريخ، موجودين اليوم بمنزل الأصدقاء، وهذا ما سوف يعدك بتغير حظك اليوم، كما يعدانك بعلاقات حلوة ومميزة ودافئة، سوف تجمعك مع الآخرين، وهذا ما سوف يزيد من سعادتك اليوم، لهذا قم باستغلال الفرصة وحسن علاقاتك اليوم مع الأصدقاء والمحيطين بك.

حظك اليوم مولود برج الحمل مهنيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن الوضع في قمرك سيكون داعما لك اليوم، وذلك على الصعيد المهني، حيث سيمنحك الطاقة والحيوية والنشاطة لدعمك فى خططك ومشاريعك في العمل، مما يساعدك على جذب اهتمام وإعجاب زملائك ورؤسائك بالعمل، كما سوف يساعدك على تلقي كلمات الإعجاب من المحيطين بك، ولكن يجب عليك أن تتجنب اليوم الظهور، ولا تعلن مطلقا على خططك للمستقبل.